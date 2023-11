Stand: 16.11.2023 12:37 Uhr Röbel: Pkw mit Transporter zusammengestoßen

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Röbel und Dambeck sind am Donnerstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 22-Jähriger aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Er und seine 20-jährige Beifahrerin sowie ein dreijähriges Kind und der 56-jährige Fahrer des Transporters wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Landstraße war für circa drei Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

