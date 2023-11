Stand: 08.11.2023 10:29 Uhr Rostock Seawolves vor nächstem Gruppenspiel im Europapokal

Für die Basketballer der Rostock Seawolves steht am Mittwochabend um 18.30 Uhr das 4. Gruppenspiel im Europapokal an. Zu Gast in der Stadthalle ist der Tabellenführer AEK Larnaka aus Zypern. Nach der knappen 76 zu 78 Auswärtsniederlage in Larnaka vor drei Wochen hoffen die Rostocker dieses Mal auf ein besseres Ende gegen den zypriotischen Meister. Seawolves-Trainer Christian Held muss weiterhin auf die verletzten Mike Smith und Till Gloger verzichten. Dennoch sind die Rostocker optimistisch, dass es mit einem Erfolg klappen könnte. Erwartet werden 2.000 Fans in der Stadthalle. Mit einem Sieg und zwei Niederlagen belegen die Seawolves derzeit Rang 3 in der Vorrundengruppe.

