Stand: 05.11.2023 15:38 Uhr Stralsund: Betrunkener Autofahrer zum wiederholten Mal gestellt

In Stralsund hat eine aufmerksame Tankstellenmitarbeiterin die Polizei am Sonntag auf einen stark betrunkenen Autofahrer aufmerksam gemacht. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei gegen 11 Uhr mehrere alkoholische Getränke in der Stralsunder Tankstelle gekauft. Der Kassiererin war dabei der deutliche Alkoholgeruch des Mannes aufgefallen, der in sein Auto gestiegen und weggefahren war. Sie konnte sich das Kennzeichen merken und die Polizei konnte den 50-Jährigen Fahrer zuhause antreffen. Nach dem positiven Alkoholtest mit einem Ergebnis von 3,6 Promille wollten die Beamten den Führerschein des Mannes sicherstellen. Doch das war nicht möglich. Den hatte er bereits vor ein paar Monaten abgeben müssen, als er schon einmal betrunken erwischt wurde - ebenfalls mit 3,6 Promille.

