Stand: 01.11.2023 19:30 Uhr Basketball: Rostock Seawolves verlieren in Jonava mit 65:84

Die Basketballer der Rostock Seawolves haben im Europapokal ihre zweite Niederlage kassiert. Beim BC Jonava in Litauen verloren sie am Mittwochabend mit 65:84. Im dritten Gruppenspiel des FIBA Europe Cups waren die Litauer von Beginn an der erwartet schwere Gegner. Rostock lag zur Halbzeit mit 35:42 zurück. Die Seawolves kamen zwar noch einmal heran, ehe viele unnötige Ballverluste dafür sorgten, dass Jonava seinen Vorsprung wieder ausbauen konnte. Im Schlussviertel ist es Rostock gegen treffsichere Distanzschützen nicht mehr gelungen, die Wende zu schaffen. Zeit zum Verschnaufen haben die Rostocker nicht. Am Sonntag geht es in der Bundesliga zum punktgleichen Tabellennachbarn Ludwigsburg.

