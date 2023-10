Stand: 29.10.2023 17:53 Uhr Bei Teterow: Tödlicher Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104 zwischen Teterow und Raden ist am Sonntag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei, war der 84-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen etwa ein Meter hohen Stein geprallt. Der Wagen kam nach knapp 100 Metern auf der Fahrerseite an einem Baum am Straßenrand zum Liegen. Der 84-jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle.

