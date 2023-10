Stand: 20.10.2023 22:33 Uhr Rostock Seawolves verlieren knapp in Oldenburg

Die Rostock Seawolves haben im Nordduell in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Baskets Oldenburg eine Niederlage erlitten. Bei den Baskets Oldenburg unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held am Freitagabend trotz einer furiosen Aufholjagd und zwischenzeitlicher Führung am Ende mit 89:94 (42:48). Bester Werfer der Seawolves war Derrick Alston mit 19 Punkten. Yasin Kolo, der zu Wochenbeginn für den verletzten Till Gloger verpflichtet worden war, kam bei seinem Debüt für die Rostocker nur zu einem Kurzeinsatz und blieb ohne Punkte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 21.10.2023 | 06:00 Uhr