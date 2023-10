Stand: 19.10.2023 14:09 Uhr Stavenhagen: Weiterer Autodiebstahl an der Seenplatte

Im Bereich der Mecklenburgischen Seenplatte ist erneut ein Auto gestohlen worden. In Stavenhagen bemerkte ein Anwohner am Donnerstagmorgen, dass sein Kleinbus verschwunden war, den er am Abend vorher vor seinem Haus abgestellt hatte. Die Polizei schätzte den Schaden auf 18.000 Euro. Laut Polizei-Angaben war es das vierte Kfz-Diebstahls-Delikt innerhalb von zwölf Tagen in der Region. In dieser Zeit wurden zwei weitere Autos gestohlen. In einem weiteren Fall blieb es beim Versuch.

