Stand: 12.10.2023 06:10 Uhr Dierhagen: Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

An einer roten Ampel in Dierhagen auf dem Darß ist am Mittwochabend eine 44-jährige Frau betrunken auf ein haltendes Wohnmobil aufgefahren. Im Auto der Unfallversursacherin saßen laut Polizei auch ihre 4 und 10 Jahre alten Kinder. Sie erlitten ein Schock und mussten von einer Notärztin erstversorgt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Bei der 44-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,27 Promille gemessen. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

