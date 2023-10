Stand: 09.10.2023 06:55 Uhr Schwerin: Ermittlungen nach Kellerbrand

Kurz vor Mitternacht hat es im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz in einem Keller gebrannt. Laut Polizei konnten sich die 19 Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus selbstständig ins Freie retten. Drei Erwachsene und fünf Kinder erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Am frühen Morgen konnten dann alle zurück in ihre Wohnungen. Kurz nach dem Kellerbrand ging weniger hundert Meter entfernt eine Altpapiertonne in Flammen auf. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.