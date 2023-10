Stand: 06.10.2023 16:55 Uhr Rostock: 100 Schüler diskutieren bei "Jugend im Rathaus"

Miteinander diskutieren und sich über politische Themen austauschen - darum ging es am Freitag in Rostock bei "Jugend im Rathaus". Das Projekt ist einmalig in Deutschland und soll junge Menschen ins Gespräch bringen. In Workshops haben sich die Jugendlichen mit Themen wie Diskriminierung und Querfeminismus, Umwelt und auch Jugend in der Stadtpolitik auseinandergesetzt und ihre Wünsche im Anschluss mit Experten und Politikern diskutiert. Knapp 100 Schülerinnen und Schüler haben bei dem Pilotprojekt mitgemacht.

