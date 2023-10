Stand: 05.10.2023 06:30 Uhr Kröpelin: Überfall auf geschlossene Tankstelle

Erneut haben Tankstellenräuber im Landkreis Rostock zugeschlagen - diesmal in Kröpelin. Der Überfall passierte wieder in der Nacht und wieder fuhren der oder die Täter mit einem Auto durch die Fensterscheiben der geschlossenen Tankstelle. Offenbar hatten sie es erneut auf Zigaretten abgesehen. Erst am Mittwoch hatte es solche Überfälle auf Tankstellen in Neubukow und Bastorf gegeben. Die Polizei hofft in allen Fällen auf Hinweise von Zeugen.

