Stand: 05.10.2023 05:15 Uhr Stralsund: Mehr Teilnehmer zum Rügenbrückenmarathon erwartet

Mehr als 4.500 Läufer wollen am 21. Oktober beim Rügenbrückenmarathon in Stralsund an den Start gehen. Bei einer Pressekonferenz in der Hansestadt haben die Veranstalter am Mittwoch genauere Infos zu dem Sportevent bekanntgegeben. Demnach sind knapp drei Wochen vor dem Startschuss bereits um die 1.000 Anmeldungen mehr eingegangen als im vergangenen Jahr. In diesem Jahr findet der Lauf zwischen der Insel Rügen und dem Festland zum 15. Mal statt.

