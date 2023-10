Sendedatum: 02.10.2023 19:30 Uhr BBL: Seawolves gewinnen Heimspiel nach doppelter Verlängerung

Die Rostock Seawolves haben ihren ersten Sieg in der neuen Saison gefeiert. Am Sonntag gelang in der Basketball-Bundesliga ein 122:113 (101:101, 93:93, 45:47)-Sieg nach zweifacher Verlängerung gegen Heidelberg. Nach der Pause war der Rückstand auf bis zu 15 Punkte angewachsen, doch Rostock ging dank eines Dreiers plus verwandeltem Freiwurf des überragenden Mike Smith gut sechs Minuten vor Ende sogar selbst wieder in Führung (85:84). In der ersten Verlängerung rettete Smith, mit 30 Punkten bester Werfer, sein Team mit dem letzten Dreierwurf in der Schlusssekunde in die zweite Overtime. Dort zogen die Gastgeber dann entscheidend davon. Erneut war es Smith, der mit einem Dreier alles klarmachte.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 02.10.2023 | 19:30 Uhr