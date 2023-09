Stand: 30.09.2023 15:53 Uhr Güstrow: Jugendlicher schlägt 49-Jährigen krankenhausreif

In Güstrow ist am frühen Samstagmorgen ein 16-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Er soll einen 49-Jährigen derart zusammengeschlagen haben, dass dieser in Lebensgefahr schwebt. Zwischen den beiden Männern soll es einen Streit auf offener Straße gegeben haben, bestätigte das Polizeipräsidium Rostock dem NDR auf Nachfrage. Von dem Streit wurden offenbar dann Anwohner wach und riefen die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt sollen sowohl der mutmaßliche Täter als auch das Opfer blutüberströmt auf der Straße gelegen haben. Der 49-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma. Gegen den 16-Jährigen will die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragen. Zu Motiven und weiteren Einzelheiten haben sich bisher weder Polizei noch Staatsanwaltschaft geäußert.

