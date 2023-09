Stand: 30.09.2023 07:00 Uhr MV: "Kunst heute" beginnt im ganzen Land

An mehreren Orten in Mecklenburg-Vorpommern beginnt das Programm "Kunst heute". Bis zum 8. Oktober werden Besuchern Ausstellungen, Installationen, Führungen und Künstlergespräche geboten. In insgesamt 153 Ateliers, Kunstvereinen, Museen, Galerien, Gutshäusern und Kirchen wird zeitgenössische Kunst aus dem Land präsentiert. Etwa 500 Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich an dem Programm, welches eine gemeinsame Initiative des Verbandes der Kunstmusee, Galerien, Kunstvereinen und des Künstlerbundes Mecklenburg-Vorpommern ist.

