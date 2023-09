Stand: 30.09.2023 06:45 Uhr Usedom: Auto vor Hotel in Brand gesetzt

Vor einem Hotel auf Usedom ist in der Nacht ein Auto ausgebrannt. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte in Korswandt die Scheiben des Wagens eingeschlagen und das Auto in Brand gesetzt. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

