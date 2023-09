Stand: 27.09.2023 10:30 Uhr Dummerstorf: Auto gerät auf der A20 in Brand

Auf der A20 ist am Mittwochmorgen ein Auto in Brand geraten, sodass die Autobahn zwischen dem Kreuz Rostock und Dummerstorf in beide Richtungen für eine Stunde gesperrt werden musste, später nur in Richtung Stettin. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet, bei dem Auto handelt es sich um einen Verbrenner. Der 49-jährige Fahrer war alleine im Auto und blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

