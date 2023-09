Stand: 21.09.2023 07:00 Uhr Rostock: Urteil gegen mutmaßlichen Drogendealer erwartet

Das Landgericht Rostock will am Nachmittag ein Urteil gegen einen mutmaßlichen Drogendealer verkünden. Der Mann soll vor etwa drei Jahren im großen Stil mit Kokain, Haschisch und Marihuana gehandelt haben. Der Schwarzmarktwert beträgt fast 1,5 Millionen Euro. Die Drogen sollen vorrangig im Rostocker Stadtgebiet in Umlauf gebracht worden sein.

