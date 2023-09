Stand: 20.09.2023 07:52 Uhr Zwischen Linstow und Malchow: 18-Jähriger überschlägt sich mit Pkw

Ein 18-Jähriger ist am frühen Dienstagabend auf der A19 zwischen Linstow und Malchow verunglückt. Laut Polizei kam er mit seinem Auto nach einem Überholvorgang von der Fahrbahn ab, fuhr in die Leitplanke und überschlug sich dann. Er konnte sich leicht verletzt eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Die A19 war während der notärztlichen Versorgung und der Bergungsarbeiten in Richtung Berlin für circa anderthalb Stunden halbseitig gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.09.2023 | 08:00 Uhr