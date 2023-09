Stand: 20.09.2023 07:14 Uhr Bei Dömitz: Mann stirbt bei Unfall auf der B191

Bei einem Verkehrsunfall ist am Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Der Fahrer ist auf der B191 mit seinem Auto zwischen Dömitz und Heiddorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gegen einen Baum gefahren. Die Rettungskräfte haben vergeblich versucht ihn zu reanimieren. Die Beifahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Dannenberg in Niedersachsen. Die Bundesstraße war voll gesperrt.

