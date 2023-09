Stand: 20.09.2023 06:40 Uhr Greifswald: Initiative fordert kleinere Gruppen in Kita, Krippe und Hort

In Greifswald fordert eine Volksinitiative kleinere Gruppen in Kitas, Krippen und Hort in Mecklenburg-Vorpommern. Die Initiative hat dafür tausende Unterschriften gesammelt. Gute und vor allem faire Bildungschancen von Kindern seien nur zu erreichen, wenn der Betreuungsschlüssel auf vier Kinder in der Krippe, zehn Kinder im Kindergarten und 17 Kinder im Hortbereich gesenkt wird - aktuell sind es sechs, 15 und 22. Der Initiative zufolge hat sich in den vergangenen 20 Jahren kaum etwas an den Bedingungen in Kindertageseinrichtungen im Land geändert. Ziel war es, 15.000 Unterschriften zu sammeln. Knapp 18.000 sind zusammen gekommen. Die Unterschriftenlisten will die Initiative heute Mittag in Schwerin an Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) übergeben.

