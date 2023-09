Stand: 10.09.2023 13:04 Uhr Bargischow: Mann fährt mit 2,52 Promille gegen Baum

Ein 41-jähriger Mann ist in Bargischow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Auto mit einem Baum kollidiert und schwer verletzt worden. Der Mann war in der Nacht zu Sonntag von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Bei der Versorgung durch die Rettungskräfte wurde bei dem Mann ein Atemalkoholwert von 2,52 Promille gemessen. Der 41-Jährige wurde anschließend mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.

