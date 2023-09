Stand: 09.09.2023 13:05 Uhr Vellahn: 63-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Bei einem Unfall auf der Landesstraße in der Gemeinde Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Sonnabendmorgen ein 63-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen.Nach Polizeiangaben kam er mit seiner Maschine kurz vor Ortseingang von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die L51 war für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

