Stand: 08.09.2023 17:01 Uhr Stillstand bei der Straßenbahn: gleich zwei Unfälle in Schwerin

Gleich zweimal sind am Freitagmorgen die Straßenbahnen in Schwerin ausgebremst worden. Zuerst war eine Bahn gegen Mitternacht über einen E-Roller gefahren - Unbekannte hatten ihn unweit des Zoos in die Gleise gelegt. Schaden: etwa 13.000 Euro. Gegen 5.40 Uhr versuchte dann ein alkoholisierter 49-jähriger (0,85 Promille) an der Haltestelle Rahlstedter Straße zu wenden, fuhr sich allerdings am Bahnsteig fest und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahnen konnten erst nach 2 Stunden wieder fahren. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

