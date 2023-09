Stand: 08.09.2023 09:42 Uhr Rügen: Vermisster 79-Jähriger mit Polizeihubschrauber gerettet

Auf Rügen ist ein 79-Jähriger nach einer großangelegten Suchaktion mit Hilfe eines Polizeihubschraubers gerettet worden. Nach Angaben der Beamten wurde der Mann aus Buddenhagen bei Sassnitz am Donnerstagnachmittag von seiner Frau als vermisst gemeldet. Im Einsatz waren unter anderem die Wasserschutzpolizei Sassnitz, die Kriminalpolizei Stralsund und Fährtensuchhunde des Landkreises. Gegen 20.30 Uhr entdeckte die Crew des Hubschraubers “Merlin 1” den Gesuchten in schwer zugänglichem Gelände und in hilfloser Lage. Nach der gelungenen Rettung und einer medizinischen Erstversorgung wurde der Mann an seine Ehefrau übergeben.

