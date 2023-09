Stand: 07.09.2023 17:09 Uhr Waldeck: Land kauft JVA

Das Land kauft die Justizvollzugsanstalt Waldeck von der privaten Eigner-Gesellschaft. Laut Finanzministerium beträgt der Kaufpreis 44,5 Millionen Euro. Bisher hatte das Land das Gefängnis gemietet und dafür in fast 30 Jahren mehr als 110 Millionen Euro Miete bezahlt. Dieses Geschäft stand stark in der Kritik, weil der Bau nur 55 Millionen Euro gekostet haben soll. Der Vertrag soll am Montag unterzeichnet werden.

