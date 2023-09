Stand: 07.09.2023 05:19 Uhr Greifswald: Achtjähriger Junge angefahren - Zeugen gesucht

Ein achtjähriger Junge ist am Mittwoch in Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf dem Weg zur Schule schwer verletzt worden. Ein Porsche-Fahrer soll den Jungen angefahren haben und dann geflüchtet sein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Junge mit seinem Fahrrad bei Grün über eine Kreuzung, als das Rad von einem Auto erfasst wurde, das eine rote Ampel missachtet hatte. Der Junge sei gestürzt und habe sich am Kopf verletzt. Der Autofahrer flüchtete am Mittwochmorgen von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Ein Passant habe dem Jungen schließlich hoch geholfen. Der acht Jahre alte Junge fuhr den Angaben zufolge zunächst weiter in die Schule, wo sich sein Zustand aber derart verschlechterte, dass er mit starken Schmerzen schließlich ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die bei der Aufklärung des Unfalls helfen können.

