Stand: 03.09.2023 06:46 Uhr Ückeritz: Einwohner entscheiden über Zukunft des Bürgermeisters

In Ückeritz auf der Insel Usedom wird am Sonntag mit einem Bürgerentscheid über die Zukunft des amtierenden Bürgermeisters entschieden. Konkret geht es um die Frage, ob Axel Kindler bleibt oder abgewählt wird. 925 Ückeritzer sind stimmberechtigt. Seit Jahren soll es Unstimmigkeiten zwischen Gemeindevertretern und dem Bürgermeister geben, sagt der stellvertretende Bürgermeister Marco Biedenweg. Kindler wird vorgeworfen, gegen sie zu arbeiten und Aufgaben nicht ordnungsgemäß auszuführen. Mittlerweile seien sieben Verfahren beim Verwaltungsgericht Greifswald anhängig. Damit der Bürgerentscheid überhaupt wirksam ist, muss ein Drittel der Stimmberechtigten ein Kreuzchen setzten - das entspricht 309 Stimmen. Und davon müssten mindestens zwei Drittel, also 207 Personen, mit Ja stimmen, damit Axel Kindler abgewählt wird. Sollte das Quorum erreicht werden, dann ist er mit Ablauf des Sonntags nicht mehr der Bürgermeister der Gemeinde Ückeritz. Wird er nicht abgewählt, bleibt er zumindest bis zur nächsten Kommunalwahl im kommenden Frühjahr Oberhaupt der Gemeinde.

