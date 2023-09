Stand: 01.09.2023 19:00 Uhr Vorpommern: Besuch des ukrainischen Botschafters

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Vorpommern besucht. Das Treffen fand statt, weil es in Greifswald ein großes Hilfsnetzwerk für die Ukraine und auch eine Städtepartnerschaft mit Drohobytsch bei Lwiw gibt, sagte Ministerpräsidentin Schwesig. An der Greifswalder Universität haben die beiden den Lehrstuhl Ukrainistik kennengelernt. In Stralsund gab es einen Bürgerdialog.

