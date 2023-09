Stand: 01.09.2023 13:21 Uhr Rostock: Junge von E-Scooter angefahren

In Rostock ist ein fünfjähriger Junge von einem Elektroroller angefahren und verletzt worden. Der Rollerfahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall am Donnerstag auf einem Geh- und Radweg an der St. Petersburger Straße beobachtet haben. Der Fünfjährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen im Gesicht sowie an einem Bein und einer Hand. Der gesuchte Mann wurde als schlank und etwa 1 Meter 80 groß beschrieben, er soll etwa 20 Jahre alt sein.

