Stand: 26.08.2023 17:37 Uhr Segelboot auf dem Schweriner See gekentert

Auf dem Schweriner See ist am Sonnabendmittag ein Segelboot gekentert. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei ging der Notruf gegen 12:40 Uhr von einem Zeugen ein. Die Beamten konnten dann zusammen mit der DRK-Wasserwacht drei Personen unverletzt retten und das Boot an Land bringen. Ursache für das Kentern sei der starke Wind gewesen, so die Polizei.

