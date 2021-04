Stand: 01.04.2021 08:09 Uhr Neubrandenburg: Bäckerei-Chefs wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg hat die Chefs einer Bäckerei-Kette aus dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte angeklagt. Sie sollen in mehreren Fällen insgesamt rund 1,3 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. So sollen sie mit Hilfe ihres ebenfalls angeklagten Steuerberaters zwischen Januar 2007 und Oktober 2011 immer wieder Bargeld-Einnahmen aus den Filialkassen abgezweigt haben. Dieses Geld sei dann auf ein Konto in der Schweiz eingezahlt worden, so die Anklage. | 01.04.2021 08:09