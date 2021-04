Stand: 01.04.2021 07:50 Uhr Ducherow: 10-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 10-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Junge am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad an einer Kreuzung links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt einer 17 Jahre alten Autofahrerin, die im Rahmen des begleitenden Fahrens unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto wurde der Junge so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. | 01.04.2021 07:50