Fußball-Landespokal in MV: Spiele für zweite Runde ausgelost

Der Regionalligist Greifswalder FC trifft in der zweiten Runde im Fußball-Landespokal Mecklenburg-Vorpommerns auswärts auf die Mannschaft von Penkun aus der Landesklasse. Das hat die Auslosung in Rostock ergeben. Die Greifswalder hatten in der ersten Runde ein Freilos. Der Rostocker FC muss sich auswärts mit dem Verbandsligisten FSV Kühlungsborn auseinander setzen. Auch die Rostocker sind erst jetzt in den Pokal eingestiegen, nachdem sie am Wochenende im DFB-Pokal antreten mussten. Mit dem Spiel Dynamo Schwerin gegen die TSG Neustrelitz wird es in der zweiten Runde des Landespokals auch ein reines Oberligaduell geben. Der Verbandsligist 1. FC Neubrandenburg trifft außerdem Zuhause auf den Oberligisten Anker Wismar. Gespielt wird am 9. und 10. September.

