Stand: 10.08.2023 10:45 Uhr Pasewalk: Geklautes Wohnmobil dank GPS wiedergefunden

In einem Dorf bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) haben Diebe ein für den Urlaub fertig bepacktes Wohnmobil gestohlen. Das 60.000 Euro teure Fahrzeug wurde aber nur wenige Stunden später rund 300 Kilometer weiter südlich bei Grünberg in Polen wiedergefunden - dank eines GPS-Senders. Die polnischen Behörden haben bereits mehrere Tatverdächtige gefasst, so eine Polizeisprecherin. Das Wohnmobil soll den Eigentümern so schnell wie möglich zurückgegeben werden.

