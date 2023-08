Stand: 10.08.2023 04:55 Uhr Rostock: Pläne für Zollschule

In Rostock werden am Donnerstag die Pläne für einen neuen Hochschulstandort vorgestellt. Auf dem Campus im Stadtteil Lichtenhagen sollen künftig Zollbeamte für den gehobenen Dienst ausgebildet werden. Rund 230 Millionen Euro investiert der Bund in Gebäude und Ausstattung. Dafür entstehen in der Möllner Straße unter anderem eine Bibliothek, eine Mensa, Seminargebäude und mehr als 600 Wohnungen. Stadtplaner gehen davon aus, dass der Campus mit seinen Studenten das Bild des Stadtteils ab 2026 prägen wird. In Rostock entstehen mit dem Neubau mehr als 100 Arbeitsplätze allein für qualifizierte Lehrkräfte.

