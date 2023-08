Stand: 07.08.2023 06:48 Uhr Schwerin: Taucher befreien Lankower See von Müll

Taucher der Landespolizei sind am Montag im Lankower See in Schwerin im Einsatz. Der See soll von Müll befreit werden. Die sechs Spezialkräfte der technischen Einheit der Landespolizei suchen in ihren landesweiten Einsätzen normalerweise nach vermissten Personen, Diebesgut oder Beweismitteln. Dafür trainieren sie regelmäßig in den Seen in Schwerin. Nun hat die Polizei eine Kooperation mit der Stadt vereinbart. Die Taucher bringen bei ihren Trainingslehrgängen Müll aus dem See mit nach oben. Die Stadt Schwerin kümmert sich um die Entsorgung. Was die Taucher finden werden, ist offen - von Einkaufswagen über Fahrräder bis hin zu E-Rollern sei alles möglich, so ein Polizeisprecher.

