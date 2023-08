Stand: 03.08.2023 17:52 Uhr Binz: Autofahrer drangsaliert Radfahrer

In Binz hat am Dienstagabend ein bisher Unbekannter beim Ausparken einen 60-jährigen Radfahrer und seinen Sohn übersehen, sodass es fast zu einem Unfall gekommen wäre. Der 60-Jährige rief dem Fahrer zu, die Augen aufzumachen und fuhr weiter. Der Mann in dem Wagen folgte den beiden, beleidigte den Radfahrer und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Daraufhin soll der Fahrer unvermittelt nach rechts gezogen und dadurch erneut provoziert haben, so dass der Radfahrer stürzte. Als der Fahrer ausstieg und auf den 60-Jährigen zuging, kamen ihm einige Passanten zu Hilfe, so dass er sich schnell vom Unfallort entfernte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

