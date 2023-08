Stand: 03.08.2023 17:44 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat allgemein gute Luftqualität

Ein Bericht des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG) hat Mecklenburg-Vorpommern eine allgemein gute Luftqualität bescheinigt. Der Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) sei 2022 landesweit durchweg eingehalten worden, und auch für Feinstaub habe es keine Grenzwertüberschreitungen gegeben, teilte das LUNG am Donnerstag in seinem Jahresbericht zur Luftgüte 2022 mit. "Insgesamt belegen die Messwerte wiederholt, dass die Einhaltung der aktuell gültigen Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit in Mecklenburg-Vorpommern ohne große Probleme bewältigt wird", sagte LUNG-Direktorin Ute Hennings. Die Behörde ist in MV zuständig für die Überwachung der Luftqualität. Dazu wird seit 1991 ein Luftmessnetz betrieben, das aktuell aus 16 Messstationen und einer semimobilen Messstelle besteht.

