Stand: 03.08.2023 14:04 Uhr Neubrandenburg: Einbruch in Tierheim

In Neubrandenburg sind bislang unbekannte Täter in der vergangenen Nacht in das Tierheim in der Bergstraße eingebrochen. Laut Polizei verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten samt Mobiliar. Nach bisherigen Erkenntnissen sei eine mittlere zweistellige Summe Bargeld entwendet worden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, die in der Nacht in der Bergstraße in Neubrandenburg auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können.

