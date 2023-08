Stand: 03.08.2023 11:00 Uhr Festpiele MV ziehen zufriedene Halbzeitbilanz

Bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern waren in diesem Sommer bislang 32 Veranstaltungen ausverkauft. Das teilten die Organisatoren zu ihrer Halbzeitbilanz mit. Seit dem Festspielauftakt am 17. Juni in Neubrandenburg kamen insgesamt rund 29.000 Besucher zu den Konzerten - das sind 4.000 mehr als im Vorjahr. Allerdings sind es auch deutlich weniger als vor den Pandemiejahren. Intendantin Ursula Haselböck zeigte sich vom Zuschauzuspruch erfreut, verwies aber auch auf das vorsichtige Kaufverhalten des Publikums. Nachdem zunächst der Vorverkauf etwas verhalten war, würden sich die Zuschauer jetzt Karten kaufen, je näher das Konzert ansteht, so Haselböck weiter. Die Festspiele, die vom NDR unterstützt werden, gehen am 17. September in Wismar zu Ende.

