Stand: 02.08.2023 14:00 Uhr Bei Neustadt-Glewe: E-Bike-Fahrer verirrt sich auf die Autobahn

Ein Rentner ist mit seinem E-Bike bei Neustadt-Glewe auf der A24 gefahren. Offenbar hatte der 84-Jährige am Dienstagnachmittag die Orientierung verloren und ist so auf die Standspur der Autobahn in Richtung Hamburg geraten. Eine Polizeikontrolle auf der gegenüberliegenden Seite entdeckte den Mann zufällig. Die Beamten haben den Rentner gestoppt und ihn mit seinem E-Bike nach Hause gebracht.

