Stand: 29.07.2023 10:00 Uhr Usedom: Spieler aus aller Welt beim 22. Usedom-Beachcup

In Karlshagen auf Usedom wird an diesem Wochenende der 22. Beachcup im Beachvolleyball ausgetragen. Die Vorrundenspiele laufen bereits. Am Ostseestrand gibt es etwa 90 Spielfelder, es sind mehr als 1.200 Beachvolleyballer aus aller Welt dabei - sowohl Amateure als auch Profis. Am Sonntag soll ab etwa 17 Uhr das Finale ausgetragen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.07.2023 | 10:00 Uhr