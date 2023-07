Stand: 29.07.2023 07:10 Uhr Wismar: "Seven Seas Navigator" hat im Hafen festgemacht

Ein Luxus-Kreuzfahrtschiff hat am frühen Morgen im Wismarer Hafen festgemacht. Der Besuch der "Seven Seas Navigator" ist der sechse Kreuzfahrtanlauf in dieser Saison. Aus Rotterdamm ist das 171 Meter lange Schiff durch den Nord-Ostsee-Kanal gekommen. Es bleibt über Nacht und fährt am Sonntagmorgen weiter nach Schweden.

