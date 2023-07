Stand: 20.07.2023 16:49 Uhr Drei Autos auf der Insel Poel und in Kritzmow gestohlen

Unbekannte haben in Mecklenburg-Vorpommern drei Autos im Gesamtwert von mehr als 220 000 Euro gestohlen. Die Fahrzeuge verschwanden in der vergangenen Nacht auf der Insel Poel sowie in Kritzmow bei Rostock, wie Polizeisprecher mitteilten. Ein Zusammenhang zwischen den Fällen wird geprüft. In Kritzmow verschwanden gleich zwei Autos, die an den Straßen des Dorfes unweit des Zubringers zur Autobahn 20 Lübeck-Stettin abgestellt waren.

