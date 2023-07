Stand: 20.07.2023 14:48 Uhr Rügen: Bundespolizei stoppt Raser

Die Bundespolizei hat auf Rügen einen Raser gestoppt. Der 52-Jährige Rüganer war aufgefallen, weil er an der Ampel in Sagard mehrere wartende Fahrzeuge, trotz Sperrlinie, überholte. In der Schlange war auch ein Wagen der Bundespolizei. Die Beamten hefteten sich an das Fahrzeug und folgten ihm über Lietzow, Ralswiek bis nach Bergen. Erst dort konnten sie ihn anhalten. Inner- und außerorts hatten die Bundespolizisten bei ihm Geschwindigkeiten bis zu 150 Kilometer pro Stunde festgestellt. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis wird nun auch wegen verschiedener Delikte ermittelt, unter anderem wegen des Straftatbestands des "Verbotenen Kraftfahrzeugrennens".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.07.2023 | 14:45 Uhr