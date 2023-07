Stand: 13.07.2023 19:00 Uhr Schwerin: Warnstreik im Einzelhandel

Im Schweriner Sieben-Seen-Center streikt am Freitag der Einzelhandel. Ab acht Uhr hat die Gewerkschaft ver.di dazu aufgerufen. Die Tarifverhandlungen laufen bereits seit dem 30. Juni. Drei Prozent mehr Lohn in diesem Jahr sowie weitere zwei Prozent im nächsten Jahr hatten die Arbeitgeber der Gewerkschaft angeboten. Außerdem eine Einmalzahlung von 750 Euro in diesem und 250 im nächsten Jahr. Dieses Angebot sei völlig unzureichend, sagte der Verhandlungsführer für ver.di, Bert Stach. Ver.di fordert für alle Beschäftigten im Einzelhandel für die nächsten zwölf Monate eine Lohnerhöhung von 2,50 Euro pro Stunde. Für die niedrigen Beschäftigungsgruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Auszubildene sollen laut Ver.di 250 Euro mehr im Monat verdienen. Mehr als 55.000 Menschen arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern im Einzelhandel.

