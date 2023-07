Stand: 12.07.2023 11:00 Uhr Neubrandenburg: Cannabispflanzen in Kleingarten entdeckt

In einer Parzelle des Kleingartenvereins Lindetal in Neubrandenburg hat die Polizei, nach Hinweisen wie es heißt, 26 Cannabispflanzen sichergestellt. Eine Richterin ordnete daraufhin auch eine Wohnungsdurchsuchung bei der 22-jährigen deutschen Pächterin an. Dort fanden die Beamten ebenfalls Betäubungsmittel sowie Utensilien, welche auf den unerlaubten Handel mit Betäubungsmittel hindeuten, so eine Sprecherin. Gegen die junge Frau und ihren ebenfalls 22-jährigen Freund wird nun ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.07.2023 | 11:00 Uhr