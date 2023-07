Stand: 12.07.2023 10:30 Uhr Blitzeinschläge beschäftigen die Feuerwehren an mehreren Orten in MV

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag ist am frühen Mittwochmorgen in Ludwigslust eine Gartenlaube in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gartenhäuschen bereits in voller Ausdehnung, teilte die Polizei mit. Wenige Minuten später schlug ein Blitz in Alt Krenzin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in einen Baum ein. Dabei stürzte ein Großteil des Baumes auf die Straße und musste von der Feuerwehr weggeräumt werden. Auch in Zinnowitz auf Usedom hat ein Blitz einen Brand in einem leerstehenden Gebäude ausgelöst. Die Löscharbeiten dort dauern noch an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.07.2023 | 10:00 Uhr