Stand: 08.07.2023 06:00 Uhr Pasewalk: Motorradfahrer stirb nach Zusammenstoß mit Auto

In Pasewalk ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der 51-Jährige wurde von einem 65-jährigen Autofahrer übersehen und bei der Kollision so schwer eingeklemmt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Beim Zusammenstoß gerieten beide Fahrzeuge in Brand. Der Autofahrer wurde leicht, seine Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 08.07.2023 | 06:00 Uhr